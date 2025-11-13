نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على ناصر الجريد

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على ناصر بن جريد الجريد -رحمه الله-، (أحد منسوبي إمارة منطقة الرياض سابقًا)، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة الرياض عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض، على تعازيه ومواساته.