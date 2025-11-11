نائب أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 273 حافظًا لكتاب الله

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم، حفل تخريج 273 حافظًا للقرآن الكريم بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية.

وأكد سموه أن العناية بكتاب الله الكريم وحفظه من أعظم أوجه الخير، مشيرًا إلى أن تخريج هذه الدفعة المباركة يجسّد ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتعليم القرآن الكريم وغرسه في نفوس النشء، ليكونوا قدوة في سلوكهم ومصدر خيرٍ لمجتمعهم ووطنهم.

وأضاف سموه: “إن هذه البلاد المباركة قامت على أسسٍ راسخة من كتاب الله وسنة نبيه، وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من خلال دعمها الدائم للعلم، تأكيدًا لرسالتها في بناء الإنسان وتنمية المجتمع على القيم الإسلامية الراسخة، وهنأ حفظة القرآن على هذا الإنجاز المبارك، سائلًا الله أن ينفع بهم دينهم ووطنهم”.

وألقى رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع كلمةً أوضح فيها أن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- بالقرآن وأهله يأتي امتدادًا للنهج الذي تأسست عليه هذه البلاد، حين جعلت القرآن الكريم دستورها، فعمّ الخير والأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة الجمعية خلال العام الماضي بلغ أكثر من (147) ألف مستفيد ومستفيدة، فيما بلغ عدد الحفظة والحافظات (450) حافظًا وحافظة، واليوم يُكرّم سموكم (273) حافظًا من أبناء هذا الوطن.

وبيّن المزروع أن حافظ القرآنِ ليس كغيره من الناس، فقد اختصّه الله بشرف حمل كتابه في صدره؛ لذا فإن المسؤولية تجاه دينه ووطنه أعظم، وأن يكون قدوة في سلوكه وأخلاقه، متخلّقًا بأخلاق القرآن وسيرة المصطفى.

وقدّم المزروع شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه المستمر للجمعية، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تشريفه لهذا الحفل وتكريمه لحفظة كتاب الله الكريم، كما قدم شكره لجميع الداعمين وشركاء النجاح.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين.