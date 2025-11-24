ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية تراجع أسعار النفط واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا الذهب ينخفض متأثرًا بارتفاع الدولار
أعلنت السُلطات الماليزية، اليوم، أن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تسببت في نزوح أكثر من (10) آلاف شخص، مشيرة إلى أن ولاية كلانتان الشمالية كانت الأكثر تضررًا.
وسجلت كلانتان، التي تشهد أمطارًا غزيرة متواصلة منذ عدة أيام، إجلاء (8248) شخصًا بسبب الفيضانات، وتم نقلهم إلى (33) مركزًا للإغاثة من الفيضانات، بحسب السُلطات الماليزية.
وقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية.
يُذكر أن ماليزيا كانت قد تعرضت في ديسمبر 2014 لفيضان غير مسبوق ضرب عدة ولايات غربي البلاد، أدى لنزوح حوالي (400) ألف نسمة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.