نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السُلطات الماليزية، اليوم، أن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تسببت في نزوح أكثر من (10) آلاف شخص، مشيرة إلى أن ولاية كلانتان الشمالية كانت الأكثر تضررًا.
وسجلت كلانتان، التي تشهد أمطارًا غزيرة متواصلة منذ عدة أيام، إجلاء (8248) شخصًا بسبب الفيضانات، وتم نقلهم إلى (33) مركزًا للإغاثة من الفيضانات، بحسب السُلطات الماليزية.
وقد أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية.
يُذكر أن ماليزيا كانت قد تعرضت في ديسمبر 2014 لفيضان غير مسبوق ضرب عدة ولايات غربي البلاد، أدى لنزوح حوالي (400) ألف نسمة بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

