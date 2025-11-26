نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد
عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.