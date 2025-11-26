Icon

نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة Icon أمطار ورياح شديدة على الباحة حتى المساء  Icon ضبط مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان Icon استدعاء 1006 دراجات أطفال TREK Precaliber لخلل خطير Icon حصاد الذرة في عسير.. مورد زراعي يدعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية Icon ضبط 8 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon أكثر من 13.9 مليون مرة أداء للعمرة خلال جمادى الأولى Icon صرف 255 مليون ريال مستحقات الدفعة الأخيرة لهذا العام لمزارعي القمح المحلي Icon أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
نظام الرقابة المالية نقلة نوعية ترتكز على أساليب رقابية متقدمة
المواطن - واس

عدت وزارة المالية، موافقة مجلس الوزراء أمس على نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين، نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.

وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقًا من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أساليب رقابية متقدمة

وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.

وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد