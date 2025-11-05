نيابةً عن وزير الإعلام.. المغلوث يطلق يطلق المنصة الرقمية للتواصل الدولي

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
نيابة عن معالي وزير الإعلام، أعلن معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث, اليوم، عن توجه الوزارة لإطلاق المنصة الرقمية للتواصل الدولي، التي طورتها وزارة الإعلام بالاشتراك مع هيئة الحكومة الرقمية؛ بهدف تأسيس بوابة رقمية شاملة تُعنى بتعزيز التواصل الدولي.
وجاء الإعلان عن المنصة خلال مشاركة الوزارة في أعمال النسخة الرابعة من ملتقى الحكومة الرقمية، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر الجاري في مدينة الرياض، تحت شعار “مستقبلنا الآن”.
وتمثّل المنصة خطوة نوعية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تُسهم في تدفق المعلومات الموثوقة، ودعم صنّاع القرار، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب توحيد الجهود التواصلية الدولية، ورفع كفاءة البيانات وجودتها، تعزيزًا للتواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وترسيخًا لحضور المملكة على الصعيد الدولي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي المنصة الجديدة امتدادًا لجهود منظومة الإعلام في دعم التحوّل الرقمي الوطني.