المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا

نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بافتتاح قمة العشرين

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٢ مساءً
المواطن - واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

وافتتح القمة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الذي أكد في كلمته أهمية تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الدولية الملحّة، وفي مقدمتها استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة والغذاء.

حضر الجلسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.

