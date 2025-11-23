نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في جلسة اليوم الثاني لقمة العشرين

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة اليوم الثاني من قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا، تحت عنوان: “مستقبل عادل ومنصف لجميع المعادن الحيوية: العمل اللائق، الذكاء الاصطناعي”.



وألقى سمو وزير الخارجية خلال الجلسة، كلمة عبر فيها عن إشادة المملكة برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، ولجهودها المتميزة في تطوير المخرجات الإستراتيجية لهذا العام، التي أسهمت في البناء على ما تحقق من منجزات، ومهّدت لمواصلة التقدم في معالجة التحديات التي تواجه العديد من الدول الأعضاء.

وأكد سموه الحاجة إلى ضمان العدالة والإنصاف في الوصول إلى الموارد الحيوية واستثمارها بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحول متسارع نحو الاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة.

وقال: “إن المملكة ترى أن الذكاء الاصطناعي يشكل عاملًا رئيسًا في تسريع الابتكار وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات، ويتطلب ذلك نهجًا قائمًا على الحوار والتعاون، والعمل الجماعي واحترام القانون الدولي وحماية المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية، وصولًا إلى تطوير نظام حوكمة عادل وشامل”.



وأكد سمو وزير الخارجية في ختام كلمته التزام المملكة بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص؛ بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

حضر الجلسة، معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.