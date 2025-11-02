Icon

نيابة عن الملك سلمان وولي العهد.. وزير الثقافة يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
المواطن - واس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، حضر صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، أمس، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقل سمو وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياتهما لحكومة وشعب مصر الشقيق مزيدًا من النماء والتقدم والازدهار.

حضر حفل الافتتاح معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

