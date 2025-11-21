نيابة عن ولي العهد.. فيصل بن فرحان يصل إلى جوهانسبرغ لترؤس للمشاركة في قمة العشرين

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين (G20).

ويضم وفد المملكة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي نائب وزير المالية الشربا السعودي الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف.

وستناقش القمة أبرز التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وأهمية ترسيخ الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا العالمية مثل الأزمات الجيوسياسية، والتنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، وضرورة تعزيز التعاون الدولي وصولًا إلى حلول شاملة ومستدامة.