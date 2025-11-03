هدف مهم للخريطة التفاعلية الرقمية في الرياض

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أكد متحدث مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض صالح الزويد، أن الخريطة التفاعلية الرقمية تمكن السكان من الاطلاع على جميع مشاريع البنية التحتية في الرياض ومحافظاتها البالغ عددها أكثر من 285 ألف مشروع.
وتابع الزويد خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أننا حرصنا في تطوير هذه الخريطة على أن تكون سهلة وجميع البيانات يجري تحديثها بشكل فوري حيث يصدر الجميع تراخيصهم من خلال هذه المنصة، كما تضمن متابعة تنفيذ المشاريع والإبلاغ في حالة التقصير.
ولفت إلى أن ذلك يساهم في رفع جودة الأعمال وتحسين معدلات الامتثال لدى المقاولين ويشمل نطاق المركز مدينة الرياض والمحافظات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن وجود منصة إلكترونية متكاملة تمكن الجهات من إصدار التراخيض يمكننا من التأكد من دقة البيانات.