هدف مهم للخريطة التفاعلية الرقمية في الرياض

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ مساءً
هدف مهم للخريطة التفاعلية الرقمية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

أكد متحدث مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض صالح الزويد، أن الخريطة التفاعلية الرقمية تمكن السكان من الاطلاع على جميع مشاريع البنية التحتية في الرياض ومحافظاتها البالغ عددها أكثر من 285 ألف مشروع.

وتابع الزويد خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أننا حرصنا في تطوير هذه الخريطة على أن تكون سهلة وجميع البيانات يجري تحديثها بشكل فوري حيث يصدر الجميع تراخيصهم من خلال هذه المنصة، كما تضمن متابعة تنفيذ المشاريع والإبلاغ في حالة التقصير.

ولفت إلى أن ذلك يساهم في رفع جودة الأعمال وتحسين معدلات الامتثال لدى المقاولين ويشمل نطاق المركز مدينة الرياض والمحافظات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن وجود منصة إلكترونية متكاملة تمكن الجهات من إصدار التراخيض يمكننا من التأكد من دقة البيانات.

