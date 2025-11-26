هدوء بركان هايلي غوبي في إثيوبيا

هدأت النشاطات البركانية في بركان “هايلي غوبي” في شمال إثيوبيا، بعد أيام من ثوران أسفر عن دمار في قرى مجاورة وتسبب في إلغاء رحلات جوية إثر تعطل مسارات الطيران على ارتفاعات عالية بسبب أعمدة الرماد.

وغطى الرماد القرى في منطقة أفديرا بإقليم عفار، حيث أفاد مسؤولون بأن السكان كانوا يسعلون، وغطى الرماد الأعشاب والمياه بالكامل.

وألغت شركات الطيران عشرات الرحلات المقررة فوق المناطق المتأثرة، فيما أشارت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن سحب الرماد من المتوقع أن تتبدد لاحقًا.

وأكدت شركة الطيران الهندية الوطنية “إير إنديا” أنها ألغت (11) رحلة، معظمها دولية، يومي الاثنين والثلاثاء لفحص الطائرات التي قد تكون عبرت المناطق المتأثرة، تنفيذًا لتوجيه من هيئة سلامة الطيران الهندية.

فيما أفادت شركة الطيران الهندية الأخرى “أكاسا إير” أنها ألغت رحلات إلى وجهات في الشرق الأوسط مثل: الكويت، وأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجرى إلغاء ما لا يقل عن سبع رحلات دولية كانت مقررة للمغادرة والوصول إلى مطار إنديرا غاندي الدولي في نيودلهي يوم الثلاثاء، بينما تأخرت نحو عشر رحلات أخرى، وفقًا لمسؤول في المطار.