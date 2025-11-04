هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة بالإمارات

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة بقوة 4.6 درجات في إمارة الفجيرة اليوم الساعة 16:40 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

هزة أرضية في الإمارات

وأوضح مركز رصد الزلازل، بجامعة السلطان قابوس، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية متوسطة في إمارة الفجيرة بالإمارات، بلغت قوتها 4.2 على مقياس ريختر، وذلك في تمام الساعة 4:40 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأشار المركز إلى أن موقع الهزة يبعد حوالي 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة دبا، بعمق 12 كيلومترًا.