Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة بالإمارات

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في الفجيرة بالإمارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هزة بقوة 4.6 درجات في إمارة الفجيرة اليوم الساعة 16:40 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

هزة أرضية في الإمارات

وأوضح مركز رصد الزلازل، بجامعة السلطان قابوس، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية متوسطة في إمارة الفجيرة بالإمارات، بلغت قوتها 4.2 على مقياس ريختر، وذلك في تمام الساعة 4:40 مساءً بالتوقيت المحلي.

قد يهمّك أيضاً
منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026

منتخب قطر يهزم الإمارات 2-1 ويتأهل لكأس العالم 2026

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

وأشار المركز إلى أن موقع الهزة يبعد حوالي 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة دبا، بعمق 12 كيلومترًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد