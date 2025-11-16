Icon

هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ مساءً
هطول أمطار على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم, من استمرار هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظات القنفذة، والليث، وأضم، والعرضيات, تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الشرقية، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

