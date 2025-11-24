Icon

هلال تبوك يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على المنطقة

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣١ مساءً
هلال تبوك يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة الجوية المتوقعة على المنطقة
المواطن - واس

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك مستوى جاهزيته الميدانية والعملياتية، استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة، وذلك تزامنًا مع ما صدر في تقارير الحالة المطرية من الجهات المختصة.

وأكد مدير عام الفرع نواف العنزي جاهزية مركز القيادة والتحكم، وجميع الوحدات الإسعافية، وفرق الاستجابة السريعة والنوعية، إضافة إلى الفرق الإسعافية الإضافية والتطوعية، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة للحالة الجوية في المنطقة، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية في مختلف الظروف المناخية وعلى مدى الساعة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر خاصة عند هطول الأمطار، والقيادة بتأنٍ على الطرق السريعة، والابتعاد عن المواقع الخطرة كمجاري السيول وتجمعات المياه، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم خدماتها على نحو عاجل وفعّال، منوهًا بأهمية تمكين وصول الفرق الإسعافية بأقصى سرعة، وعدم التردد في طلب الخدمة الإسعافية عند الحاجة من خلال الاتصال على الرقم (997)، أو عبر تطبيق “أسعفني” أو إرسال نداء استغاثة عبر تطبيق “توكلنا”، الذي يسهّل تحديد موقع البلاغ بدقة عالية، مما يسرّع من مباشرة الحالة.

