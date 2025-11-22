Icon

هلال جمادى الآخرة يزين سماء المملكة والوطن العربي

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يُرصد هلال شهر جمادى الآخرة مساء اليوم مع غروب الشمس وبداية حلول الليل، منخفضًا باتجاه الأفق الجنوب الغربي حيث يظهر في مشهد جميل يتيح فرصة مثالية للرصد والتصوير في مختلف أنحاء المملكة والوطن العربي.
وكان القمر قد وصل إلى مرحلة الاقتران المركزي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 عند الساعة 09:47 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وتمثل هذه اللحظة الانتقال الفلكي للقمر من غرب الشمس إلى شرقها إيذانًا ببدء شهر قمري اقتراني جديد.
ومع ابتعاد القمر عن وهج الشمس تصبح رؤيته أوضح بالعين المجردة مقارنة بالليلة الماضية على أن يزداد ارتفاعه تدريجيًا في الأيام المقبلة مع تزايد الجزء المضاء من ويمكن خلال الرصد ملاحظة ظاهرة “نور الأرض” حيث ينعكس ضوء الشمس من الأرض ليضيء الجزء غير المضاء من القمر بوهج خافت.
وباستمرار حركة القمر نحو الشرق في مداره حول الأرض، يتغير موقعه في السماء يوميًا ما يجعله مرشدًا ممتازًا لتحديد مواقع الأجرام السماوية خلال الأسابيع القادمة.
وتظل هذه الليلة فرصة ذهبية لهواة الرصد الفلكي لاستكشاف القمر ومرافقة رحلته في السماء، ومتابعة حركة النجوم والكواكب باستخدام الهلال كمرشد طبيعي، كما تمثل هذه الفترة بداية مواتية لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة بعيدًا عن وهج القمر البدر.

