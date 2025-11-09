هل يمكن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا؟

قالت منصة مساند إن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح لشركات الاستقدام المقدمة للخدمة ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

في سياق آخر، أشارت المنصة عبر إكس إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية