هوندا تواجه تراجع بالأرباح

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تواجه شركة هوندا موتور اليابانية ضغوطًا مالية متزايدة بعد أن تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيارات المستوردة في تراجع أرباحها خلال الربع الأخير، ما ألقى بظلاله على أداء الشركة في السوق الأمريكية، أحد أكبر أسواقها العالمية.

وبحسب تقارير اقتصادية، فقد أثرت هذه الرسوم المرتفعة سلبًا على تنافسية السيارات اليابانية داخل الولايات المتحدة، لتشهد هوندا انخفاضًا ملحوظًا في أرباحها التشغيلية، رغم الأداء الجيد الذي حققته في قطاعات أخرى، أبرزها الدراجات النارية.

وفي خطوة لاحتواء الخسائر، توصلت اليابان والولايات المتحدة مؤخرًا إلى اتفاق مبدئي لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات إلى 15 في المئة، ما يمنح هوندا وشركات السيارات اليابانية الأخرى بارقة أمل في تحسين نتائجها خلال الفترات القادمة.

وكانت الشركة قد رفعت توقعاتها للأرباح السنوية في أغسطس الماضي إلى 700 مليار ين ياباني (نحو 4.5 مليار دولار)، إلا أن محللين يتوقعون أن تقترب أرباحها بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 من 869 مليار ين ياباني، مدعومة بانتعاش قطاع الدراجات النارية الذي عوّض جزئيًا ضعف مبيعات السيارات.

ووفقًا لتقديرات وكالة بلومبرغ، يُرجّح أن تحقق هوندا أرباح تشغيلية بقيمة 219.8 مليار ين خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، منها 313 مليار ين من قطاع الدراجات النارية، مقابل خسائر تشغيلية تُقدّر بـ118.7 مليار ين في قطاع السيارات.

وفي ظل السياسة التجارية الصارمة التي يتبناها ترامب، تستعد شركات السيارات اليابانية لمواجهة تحديات مالية كبيرة قد تصل إلى خسائر بمليارات الدولارات، فيما تحاول هوندا المحافظة على توازنها بين الأسواق العالمية وإعادة صياغة استراتيجياتها الإنتاجية والتسويقية لضمان استقرار أدائها خلال المرحلة المقبلة.

