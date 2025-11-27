هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات

أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات (SoftwareEscrow)، الذي يهدف إلى توضيح مفهوم الحساب الضامن للبرمجيات والإجراءات والممارسات الممكنة له ودوره في حفظ التطبيقات الرقمية، ورفع مستوى الوعي بالمفهوم، وتعزيز استمرارية الأعمال في قطاع البرمجيات، ورفع مستوى الثقة بين المستفيدين ومطوري البرمجيات، وزيادة نضج سوق البرمجيات المحلية، وإيجاد أسواق جديدة.

وأوضحت الهيئة أن الدليل يستهدف القطاع العام والخاص والأفراد ومطوري البرمجيات ووكلاء الحساب الضامن للبرمجيات ويتضمن التعريف بالنموذج الممكن تبنّيه وتوضيح دور الوكلاء في تقديم خدمات الحفظ الآمن للبرمجيات وكود المصدر، إضافةً إلى المستندات والوثائق الفنية المرتبطة بها، من خلال عقد اتفاقية ضمان البرمجيات، وتوضيح العوائد التي يحصل عليها كلٌّ من المطورين والمستفيدين من خدمات ضمان حفظ وتسليم البرمجيات والأكواد والمستندات الفنية، إلى جانب آليات الوصول إلى كود المصدر وفق إجراءات واضحة تحفظ الحقوق وتضمن استمرارية التشغيل.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز دورها في تنظيم قطاع التقنية، وتطوير سوق وصناعة البرمجيات في المملكة، واستمرارًا لدعم وتمكين الشركات التقنية، وتقديم الحساب الضمان للبرمجيات كأحد الممكنات لاستمرارية الأعمال وحفظ الأصول البرمجية عبر وجود طرف ثالث يعزز الثقة بالبرمجيات.

وللاطلاع على الدليل: https://www.cst.gov.sa/Software-escrow-guideline.