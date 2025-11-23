Icon

لتمكين كفاءات الحكومة الرقمية من مهارات الحوسبة السحابية

هيئة الحكومة الرقمية تُطلق برنامج “روّاد السحابة”

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٤ مساءً
هيئة الحكومة الرقمية تُطلق برنامج “روّاد السحابة”
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، إطلاق البرنامج الوطني “روّاد السحابة” عبر برنامج “قدراتك”؛ بهدف تطوير وتمكين الكفاءات الحكومية في مجال التقنيات السحابية، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للاستفادة من أحدث الحلول الرقمية الداعمة لمسيرة التحوّل الرقمي في المملكة.

ويأتي إطلاق البرنامج بالتعاون مع عدد من أبرز الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية، وهي: Nutanix، Microsoft، Huawei، AWS، Google، Oracle؛ وذلك لتقديم محتوى تدريبي متخصص يساعد على تأهيل المتدربين إلى مستوى احترافي يواكب التطورات التقنية المتسارعة.

ويُعد برنامج “روّاد السحابة” خطوة مهمة نحو رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال بناء قدرات وطنية قادرة على إدارة البنى التحتية السحابية باحتراف، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتسريع تبنّي التقنيات الناشئة داخل الجهات الحكومية؛ كما يستهدف البرنامج تحقيق أكثر من 100 ألف مقعد تدريبي بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتعزيز القدرات الرقمية للقطاع الحكومي، وتمكين المواهب الوطنية، وتأسيس بنية رقمية متقدمة تدعم تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها وجودتها.

