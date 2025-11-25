Icon

يومان على انتهاء مدة تسجيل العقارات في منطقتي مكة المكرمة والشرقية Icon الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon ضبط مقيم لوث التربة بتفريغ مواد خرسانية في المدينة المنورة Icon أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل Icon بدء أعمال السجل العقاري لـ 168 حيًا بمنطقة الجوف Icon ضبط مخالف رعى 21 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon منها تعديل نظام المرور.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع Icon خالد بن سلمان يصل الكويت لرئاسة وفد السعودية في اجتماع مجلس الدفاع المشترك Icon خطوات طلب نقل الذمة المالية للكهرباء عبر شبكة إيجار Icon روسيا تطالب بجدول زمني لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٣ مساءً
هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي
المواطن - فريق التحرير

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول احتواء رماد بركان هولي قوبي الإثيوبي الذي ثار مؤخراً على مواد مشعة خطرة هو مجرد تكهنات غير دقيقة ولا تستند إلى أي بيانات علمية موثوقة.

وأوضحت الهيئة في بيانها عبر منصة إكس، أن الرماد البركاني، شأنه شأن مكونات القشرة الأرضية المختلفة، قد يحتوي بطبيعته على مواد مشعة طبيعية، وهي نفس المواد التي قد تتواجد بنسب متفاوتة في الغبار والأتربة المحمولة بالرياح، مؤكدة أن هذه المستويات الطبيعية لا تشكل أي تأثير إشعاعي على صحة الإنسان أو على سلامة البيئة.

وشددت الهيئة على أن فرقها المختصة تتابع باستمرار مؤشرات الإشعاع في أجواء المملكة عبر شبكات رصد متقدمة، ولم تسجّل أي ارتفاعات غير طبيعية في مستويات الإشعاع منذ حدوث ثوران البركان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد