هيئة الرقابة النووية: لا خطر إشعاعي من رماد بركان هولي قوبي

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول احتواء رماد بركان هولي قوبي الإثيوبي الذي ثار مؤخراً على مواد مشعة خطرة هو مجرد تكهنات غير دقيقة ولا تستند إلى أي بيانات علمية موثوقة.

وأوضحت الهيئة في بيانها عبر منصة إكس، أن الرماد البركاني، شأنه شأن مكونات القشرة الأرضية المختلفة، قد يحتوي بطبيعته على مواد مشعة طبيعية، وهي نفس المواد التي قد تتواجد بنسب متفاوتة في الغبار والأتربة المحمولة بالرياح، مؤكدة أن هذه المستويات الطبيعية لا تشكل أي تأثير إشعاعي على صحة الإنسان أو على سلامة البيئة.

وشددت الهيئة على أن فرقها المختصة تتابع باستمرار مؤشرات الإشعاع في أجواء المملكة عبر شبكات رصد متقدمة، ولم تسجّل أي ارتفاعات غير طبيعية في مستويات الإشعاع منذ حدوث ثوران البركان.