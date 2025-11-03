Icon

خلال شهر أكتوبر

هيئة العقار تُنفذ 36 جولة رقابية مشتركة لضمان الامتثال في السوق العقارية

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٢ مساءً
هيئة العقار تُنفذ 36 جولة رقابية مشتركة لضمان الامتثال في السوق العقارية
المواطن - فريق التحرير

نفذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة خلال شهر أكتوبر (36) جولة رقابية مشتركة شملتْ زيارة (269) منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة، تهدف إلى ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة.

وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقارية، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ (9,645) عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.

كما تلقت الهيئة (1871) بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من (24,261) عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى (200) ألف ريال، حاثةً المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.

