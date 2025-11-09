هيئة النقل تنفذ أكثر من 352 ألف عملية فحص وترصد 24 ألف مخالفة خلال أكتوبر

نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية أكثر من 352 ألف عملية فحص في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر من عام 2025م، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت المرخصة بالأنظمة، ورفع مستوى معدل الامتثال.

‎وبينت الهيئة أن عمليات الفحص في قطاع النقل البري تجاوزت 340,947 عملية فحص بمعدل امتثال بلغ 92%، بينما سجل قطاع النقل البحري أكثر من 11,401 عملية فحص بمعدل امتثال وصل إلى 99%، أما قطاع النقل السككي فبلغت عمليات الفحص فيه 83 بمعدل امتثال 100%.

إجمالي عدد المخالفات

‎وأوضحت أن إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية بلغ نحو 24,181 مخالفة، تنوعت بين عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة المنقولة، وشاحنات أجنبية تمارس أنشطتها داخل المملكة، وتشغيل سائقين دون حصولهم على بطاقات تشغيل، مؤكدة أنها قدمت 5,377 إنذارًا للمخالفين قبل إيقاع المخالفات عليهم.

‎وأشارت إلى أن عدد المخالفات المرصودة في منطقة الرياض وصلت إلى 7,875، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 3,979، وبلغت المخالفات في كل من مناطق الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، 2,689، و2,501، و1,848 لكل منهم.

وسجلت منطقة عسير 1,138 مخالفة، تلتها منطقة نجران بـ1,014، ثم منطقة جازان بـ867، في حين جاءت بعدها منطقة حائل بـ635 مخالفة، ومنطقة الجوف بـ576 مخالفة، فيما حلت بعدها منطقة القصيم بـ541 مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ282، ومنطقة الباحة بـ236 مخالفة.