Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت المرخصة بالأنظمة

هيئة النقل تنفذ أكثر من 352 ألف عملية فحص وترصد 24 ألف مخالفة خلال أكتوبر

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٥ مساءً
هيئة النقل تنفذ أكثر من 352 ألف عملية فحص وترصد 24 ألف مخالفة خلال أكتوبر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية أكثر من 352 ألف عملية فحص في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر من عام 2025م، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت المرخصة بالأنظمة، ورفع مستوى معدل الامتثال.

‎وبينت الهيئة أن عمليات الفحص في قطاع النقل البري تجاوزت 340,947 عملية فحص بمعدل امتثال بلغ 92%، بينما سجل قطاع النقل البحري أكثر من 11,401 عملية فحص بمعدل امتثال وصل إلى 99%، أما قطاع النقل السككي فبلغت عمليات الفحص فيه 83 بمعدل امتثال 100%.

قد يهمّك أيضاً
النقل تكثّف جولاتها الرقابية لرصد المخالفين في نشاط نقل الركاب

النقل تكثّف جولاتها الرقابية لرصد المخالفين في نشاط نقل الركاب

حجز 14 شاحنة أجنبية مخالفة لأنظمة النقل داخل السعودية

حجز 14 شاحنة أجنبية مخالفة لأنظمة النقل داخل السعودية

إجمالي عدد المخالفات

‎وأوضحت أن إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية بلغ نحو 24,181 مخالفة، تنوعت بين عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة المنقولة، وشاحنات أجنبية تمارس أنشطتها داخل المملكة، وتشغيل سائقين دون حصولهم على بطاقات تشغيل، مؤكدة أنها قدمت 5,377 إنذارًا للمخالفين قبل إيقاع المخالفات عليهم.

‎وأشارت إلى أن عدد المخالفات المرصودة في منطقة الرياض وصلت إلى 7,875، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة 3,979، وبلغت المخالفات في كل من مناطق الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، 2,689، و2,501، و1,848 لكل منهم.

وسجلت منطقة عسير 1,138 مخالفة، تلتها منطقة نجران بـ1,014، ثم منطقة جازان بـ867، في حين جاءت بعدها منطقة حائل بـ635 مخالفة، ومنطقة الجوف بـ576 مخالفة، فيما حلت بعدها منطقة القصيم بـ541 مخالفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ282، ومنطقة الباحة بـ236 مخالفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد