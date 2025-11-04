Icon

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تنظم مبادرة لزراعة 3000 شتلة

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ مساءً
هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تنظم مبادرة لزراعة 3000 شتلة
المواطن - واس

نظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مبادرة لزراعة أكثر من 3000 شتلة في مشتل المحمية بمنطقة الجوف، بالتعاون مع إمارة المنطقة والأمانة وإدارة التعليم, استمرارًا لجهودها في دعم وحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي لبناء مستقبلٍ أخضر ومستدام.

وشارك في حملة التشجير متطوعون من طلاب المنطقة وطالباتها في مختلف المراحل الدراسية، وتأتي الحملة ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة في موسم التشجير الوطني تحت شعار “يد تغرس وأرض تزدهر”.

يذكر أن جهود هيئة تطوير المحمية لتنمية الغطاء النباتي شملت زراعة قرابة 4 ملايين شتلة، فضلًا عن تأهيل 750,000 هكتار من الأراضي المتدهورة، وتُركز جهود التأهيل على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي المتأثرة بالتصحر أو الرعي الجائر؛ مما يسهم في عودة الحياة النباتية إليها.

