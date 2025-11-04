هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تنظم مبادرة لزراعة 3000 شتلة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
نظمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مبادرة لزراعة أكثر من 3000 شتلة في مشتل المحمية بمنطقة الجوف، بالتعاون مع إمارة المنطقة والأمانة وإدارة التعليم, استمرارًا لجهودها في دعم وحماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي لبناء مستقبلٍ أخضر ومستدام.
وشارك في حملة التشجير متطوعون من طلاب المنطقة وطالباتها في مختلف المراحل الدراسية، وتأتي الحملة ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة في موسم التشجير الوطني تحت شعار “يد تغرس وأرض تزدهر”.
يذكر أن جهود هيئة تطوير المحمية لتنمية الغطاء النباتي شملت زراعة قرابة 4 ملايين شتلة، فضلًا عن تأهيل 750,000 هكتار من الأراضي المتدهورة، وتُركز جهود التأهيل على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي المتأثرة بالتصحر أو الرعي الجائر؛ مما يسهم في عودة الحياة النباتية إليها.