هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل

تُنظم هيئة فنون الطهي خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025م، النسخة الخامسة من مهرجان الوليمة للطعام السعودي في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، احتفاءً بتراث المطبخ السعودي الغني، وإحياءً للقيمة التاريخية والثقافية للأطعمة المحلية عبر تجارب تفاعلية تجمع بين الأصالة والابتكار.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال إبراز تنوع المأكولات في مختلف مناطق المملكة، وتقديم أحدث الابتكارات في فنون الطهي السعودية، ليكون المهرجان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وعلامة فارقة عالميًا يحتفي بتراث المذاق السعودي.

الاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل

ويمتد المهرجان لعشرة أيام يستمتع خلالها الزوار بتجربة فريدة تشمل سبع مناطق رئيسية؛ تضم منطقة تراث فن الطهي التي تحتفي بالموروث الطهوي لكل منطقة سعودية عبر 13 قسمًا تمثل أطباق المملكة المتنوعة، إلى جانب الأسواق التراثية التي تعرض منتجات أصيلة مثل البهارات ومنتجات زيت الزيتون والمحاصيل الزراعية والورد الطائفي، وبالإضافة للفنون الحرفية التي تقدم عروضًا حيّة لحرفيين يصنعون السدو والفخار والنسيج أمام الزوار.

كما يحتضن مسرح الوليمة عروضًا موسيقية وفلكلورية تمثل مناطق المملكة كافة، منها العرضة النجدية والسامري وأمسيات العود والفن الخليجي والعديد من اللوحات الأدائية الممتعة في مشهد يجمع بين الفن والهوية، فيما خُصصت منطقة الأطفال والمزرعة لتجارب تعليمية وتفاعلية في فنون الطهي والحرف الزراعية بالإضافة إلى تقديم ورشَ عملٍ خاصةً بالمطبخ السعودي، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الموروث الغذائي لدى الأجيال الناشئة.

ويضم المهرجان كذلك “متحف العسل”، الذي يُعرّف الزوار بتاريخ إنتاج العسل في المملكة ومراحله المتنوعة من الخلية حتى التعبئة، ويعرض مجموعة من منتجات العسل السعودي المميزة التي تمثل تنوع البيئات والمناحل في مختلف المناطق.

ويضم المهرجان أيضًا منطقة المطاعم التي تجمع أكثر من 100 مطعمًا يقدم مأكولات سعودية وعالمية ضمن أجواء ممتعة ومناسبة للعائلات ولجميع أفراد المجتمع، ومنطقة المتاجر التي تتيح للزوار اقتناء منتجات مستوحاة من المهرجان تشمل أدوات المائدة والإكسسوارات والملابس التراثية.

ويحظى المهرجان هذا العام بمشاركة مملكة تايلاند كدولة مشاركة، من خلال منطقة مخصصة تعكس الهوية التايلاندية الأصيلة عبر أجواء مستوحاة من تراثها وثقافتها الشعبية. وتقدّم المنطقة عروضًا لأشهر الأطباق التايلندية ومنتجاتها التقليدية، إلى جانب تجارب تفاعلية تتيح للزوار التعرف عن قرب على ملامح المطبخ التايلندي المتنوع وثقافته النابضة بالحياة، ما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتجربة تنوّع النكهات العالمية داخل المهرجان.

وفي سياقٍ موازٍ، يشهد المهرجان تنظيم جوائز جورماند الدولية التي تجمع ثقافات الطعام من خمس مناطق في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 80 دولة، لتكريم أفضل الكتب والبرامج المعنية بفنون الطهي حول العالم.

ويأتي تنظيم مهرجان “الوليمة” امتدادًا لجهود هيئة فنون الطهي في دعم الصناعات الثقافية وتعزيز مكانة المملكة كمركزًا عالميًا لفنون الطهي، بما يعكس عمق الهوية السعودية وثراءها الثقافي، ويسهم في ترسيخ حضور المملكة على خارطة المهرجانات الدولية المتخصصة في تراث الطعام.