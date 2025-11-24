Icon

غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض Icon ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية Icon تراجع أسعار النفط  Icon واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو Icon علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين Icon انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض Icon نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا Icon سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة Icon زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
آلاف الجنود الأميركيين يحتشدون أمام سواحل فنزويلا

واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت مصادر إعلامية أميركية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشوا احتمال تنفيذ عملية إسقاط منشورات فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في خطوة تصنف ضمن “الحرب النفسية” للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الثالث والستين. ولم يُتخذ قرار نهائي بالمضي في العملية بعد، وفقاً لشبكة “سي بي إس” CBS News الأميركية.

وقالت المصادر إن المقترح جاء ضمن سلسلة أدوات ضغط تبحثها واشنطن تجاه حكومة مادورو، وتشمل العقوبات الاقتصادية والتشديد العسكري في منطقة الكاريبي. وفي هذا السياق، كشفت CBS News أن الولايات المتحدة تمتلك حالياً نحو 15 ألف جندي منتشرين في المنطقة، إضافة إلى انتشار بحري وجوي واسع.

قد يهمّك أيضاً
حاملة طائرات أمريكية تصل الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا

حاملة طائرات أمريكية تصل الكاريبي وتصاعد التوترات مع فنزويلا

واشنطن: لا نخطط لإعادة النظر بوجود قواتنا شمال سوريا

واشنطن: لا نخطط لإعادة النظر بوجود قواتنا شمال سوريا

البحرية الأميركية قبالة فنزويلا

وبحسب مسؤول في البحرية الأميركية، توجد أربع سفن عسكرية في غرب المحيط الأطلسي، من بينها حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” -الأكثر تقدماً في العالم- إلى جانب ثلاث مدمرات صواريخ موجهة. وأضاف المسؤول أن البحرية الأميركية تمتلك أيضاً سبع سفن عسكرية أخرى في منطقة البحر الكاريبي، تشمل مدمرتين بصواريخ موجهة، وطرادين بصواريخ موجهة، وسفينة هجوم برمائية، وسفينتين لنقل البضائع البرمائية. كما تتمركز عشرات الطائرات المقاتلة الأميركية في بورتوريكو.

وتتقاطع هذه الإجراءات مع ضغوط سياسية متصاعدة على حكومة مادورو، خصوصاً بعد إعلانه الفوز في انتخابات يوليو 2024 رغم النتائج التي أظهرت خسارته بفارق كبير أمام مرشح المعارضة، الأمر الذي فجر احتجاجاً دولياً واسعاً. وتعد الولايات المتحدة واحدة من عدة دول لا تعترف بشرعية مادورو، فيما تتهمه إدارة ترامب بقيادة “كارتل” متورط في تهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية، وقد أعلنت مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وتشير شبكة CBS News إلى أن فكرة إسقاط المنشورات نوقشت باعتبارها رسالة مباشرة تهدف إلى تقويض ثقة الشارع الفنزويلي بالرئيس، إلا أن الخطة مازالت في إطار النقاش الداخلي ولم تُعتمد رسمياً حتى الآن، بينما لم يصدر تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأميركية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد