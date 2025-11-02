Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٢ مساءً
وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية بعنوان “إحصاء عام مدرسة دار التوحيد بالطائف”، تغطي الفترة الزمنية من عام 1364هـ حتى عام 1375هـ، وتبرز مرحلة مفصلية في مسيرة التعليم النظامي بالمملكة العربية السعودية، وتطوره في سنوات التأسيس، والبناء الإداري والتربوي، وذلك ضمن مبادرتها “وثائق الدارة”.

وتُعد مدرسة دار التوحيد بالطائف من أوائل المؤسسات التعليمية النظامية في المملكة، إذ شكّلت نواة لنشر التعليم وفق أسس تنظيمية حديثة في عهد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – قبل أن تتوسع الدولة في إنشاء المدارس، وتأسيس وزارة المعارف لاحقًا.

قد يهمّك أيضاً
المجلات الثقافية والواقع الافتراضي أداة للتعليم المستمر

المجلات الثقافية والواقع الافتراضي أداة للتعليم المستمر

المدارس تستعد لاستقبال 500 ألف معلم ومعلمة غدًا

المدارس تستعد لاستقبال 500 ألف معلم ومعلمة غدًا

وتُظهر الوثيقة التي تعد سجلًا رسميًا للإحصاءات التعليمية، تطورًا ملحوظًا خلال تلك الفترة، حيث بدأت المدرسة عام 1364هـ بعدد 54 طالبًا، ثم شهدت زيادة بارزة لتصل إلى 282 طالبًا بحلول عام 1375هـ، بما يعكس تنامي الإقبال على التعليم، وازدياد الوعي المجتمعي بأهميته، وتوسع الدولة في دعمه ورعايته.

ورصدت الوثيقة نمو عدد الفصول الدراسية، وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، في دلالة على ما شهدته العملية التعليمية من توسع مؤسسي، وتنظيم إداري خلال تلك الحقبة، التي تزامنت مع تأسيس وزارة المعارف عام 1373هـ، ما شكّل بداية مرحلة جديدة في تاريخ التعليم السعودي، وأرسى الأسس الأولى لنظام تعليمي حديث أسهم في بناء الإنسان السعودي، وإطلاق مسيرة التنمية الوطنية.

وأكدت دارة الملك عبدالعزيز، أن نشر هذه الوثيقة يأتي في إطار جهودها لحفظ التاريخ الوطني وإتاحته، وإبراز الملامح التأسيسية لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها التعليم الذي حظي باهتمام كبير منذ عهد التوحيد، إضافةً إلى تمكين الباحثين والمهتمين بالتاريخ من الوصول إلى مصادر موثوقة، وتوفير محتوى تاريخي أصيل مستند إلى الأرشيف الوطني، دعمًا للدراسات العلمية، وترسيخًا للذاكرة الوطنية.

وتستهدف مبادرة “وثائق الدارة” تعريف الأجيال بتاريخ بلادهم من خلال إبراز وثائق أصلية تعكس مراحل التحول والتطور في مختلف المجالات، وتعزيز دور الوثيقة التاريخية بوصفها مصدرًا موثوقًا لفهم تاريخ الدولة، وتطور مؤسساتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد