وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 65 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (65) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

مواقع الوحدات المتنقلة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز رويضة العرض، ومركز لبخة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ومركز الرجع بمحافظة الرين لمدة يومين، ومركز مشذوبة، ومدرسة ثرمداء المتوسطة، ومركز الحوميات لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مركز الأنسيات لمدة يومين، ومتوسطة الهياثم، ويوم الاثنين للرجال في مقر محافظة شقراء، ومركز الحسي، ومركز أمن الطرق بمحافظة ثادق، والمتوسطة الأولى بمحافظة عفيف لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مركز طحي لمدة ثلاثة أيام، ومدرسة 331 للبنات بمدينة الرياض، وثانوية الرفيعة للبنات بمحافظة الخرج، وابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن بمحافظة ثادق، ويوم الثلاثاء للرجال في بلدية محافظة شقراء، وللنساء المتوسطة الثانية للبنات بثادق لمدة يوم واحد لكل منهم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مركز سنام التابع لمحافظة القويعية لمدة يومين، ومقر بلدية مرات، ومركز التأهيل الشامل بمحافظة شقراء، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بثادق لمدة يوم واحد لكل منهم.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية سعد بن العاص بمحافظة الشماسية لمدة أسبوع، وابتدائية أبي حنيفة ببريدة، وابتدائية الربيع بن زياد ببريدة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في متوسطة وثانوية البنات بقصيباء لمدة أربعة أيام، ومركز مسكة بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام، وابتدائية الدليمية للبنات بمحافظة البكيرية لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال في ابتدائية ابن سعدي ببريدة، وابتدائية أبي بكر الصديق ببريدة، وللنساء في مجمع البطين التعليمي للبنات بمحافظة عيون الجواء، فيما تُقَدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مركز الكدادية بمحافظة عيون الجواء، وابتدائية مركز قبة بمحافظة الأسياح، ومتوسطة بدائع اللهيب بمحافظة الرس لمدة ثلاثة أيام لكل منهم، وابتدائية البشاير ببريدة، ومتوسطة الشهداء ببريدة، وللنساء في مجمع قصيباء التعليمي للبنات بمحافظة عيون الجواء، ومتوسطة مجمع حمد الحركان لتحفيظ القرآن للبنات بمحافظة عنيزة، ويوم الأربعاء للرجال في ابتدائية حسان بن ثابت ببريدة، ومتوسطة أسعد بن زرارة ببريدة لمدة يوم لكل منهم، وللنساء في مركز دخنة بمحافظة الرس لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز سد الملك فهد بمحافظة بيشة، وللرجال في ابتدائية حمزة بن عبدالمطلب بمحافظة محايل عسير، ومجمع الإمام مالك التعليمي بمحافظة رجال ألمع، وللنساء في مدرسة ثانوية الأميرة سارة بنت عبدالعزيز للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهم، ويوم الاثنين للرجال في ابتدائية الرحمانية بأبها لمدة يوم، وللنساء في مجمع مدارس بني قاعد التعليمي ببلسمر، ويوم الثلاثاء في الثانوية السابعة للبنات بمحافظة بيشة، وثانوية تندحة الزلال بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين لكل منهم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مجمع بني رزام التعليمي بأبها، وثانوية اليمامة بمحافظة بارق، وثانوية عثمان بن عفان بمركز وادي زيد، ومجمع الملك فيصل التعليمي بمركز الحريضة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مركز النبك أبو قصر بطبرجل لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات بطبرجل، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مقر محافظة صوير، وللنساء في متوسطة تحفيظ القرآن للبنات بطبرجل لمدة يومين لكل منهم.

وتقوم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في ابتدائية صفية بنت الزبير للبنات بمحافظة الجبيل، ويوم الأربعاء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة الأحنف بن قيس بنجران، ويوم الثلاثاء في مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية بنجران، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة غامد الزناد لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.