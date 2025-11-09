Icon

ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025

وزارة الإعلام تُطلق أولى جلسات “حديث إمباك”

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
وزارة الإعلام تُطلق أولى جلسات “حديث إمباك”
المواطن - واس

تُطلق وزارة الإعلام غدًا، أولى جلسات “حديث إمباك” ImpaQ Talk، أحد منتجات ملتقى صُنّاع التأثير ImpaQ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025، المُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، خلال الفترة من 9 – 12 نوفمبر الجاري في سوبر دوم جدة.

ويهدف “حديث إمباك”، إلى تنظيم جلسات حوارية تفاعلية، تُعقد بالتزامن مع المناسبات والفعاليات المحلية والدولية في المملكة، وتُعنى بجمع المؤثرين والمبدعين من مختلف دول العالم تحت سقف واحد؛ لتبادل الخبرات، وصناعة محتوى مؤثر يعكس صورة المملكة ورسالتها الإنسانية والإبداعية.

وتأتي الجلسة، ضمن أنشطة الخدمات الإعلامية لمركز العمليات الإعلامي الموحّد للحج، وتستضيف نخبة من المؤثرين الدوليين، للحوار حول منصات التأثير وأساليبها المبتكرة في موسم الحج، في إطارٍ يُسلّط الضوء على تجربة الحج بوصفها حدثًا إنسانيًّا عالميًّا يجمع القيم المشتركة بين الشعوب والثقافات، وامتدادًا لجهود وزارة الإعلام في تمكين المؤثرين وصُنّاع المحتوى، وتسليط الضوء على الشخصيات الملهمة في مختلف المجالات، فضلًا عن تعزيز التموضع الدولي للمملكة، ودعم الرسائل الإعلامية المواكبة للأحداث الوطنية والعالمية، بما يعزز حضور الإعلام السعودي وتأثيره على الساحة الدولية.

كما تهدف الجلسة، إلى تمكين صُنّاع المحتوى والمؤثرين من تبنّي مفهوم “التأثير المسؤول”، القائم على احترام القيم الثقافية والدينية في نقل التجارب الروحانية، إلى جانب تحفيز إنتاج محتوى نوعي يبرز القيم الإنسانية، ويعكس الأثر المستدام لتجربة الحج في الوعي العالمي.

