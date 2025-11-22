وزارة الحج تدعو المشمولين ببرنامج الحج المباشر للتسجيل عبر منصة “نسك حج”

دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م من الدول المشمولة ببرنامج الحج المباشر إلى المسارعة في التسجيل وإنشاء الحسابات عبر منصة “نسك حج”، معتبرة المنصة القناة الرسمية المعتمدة للتسجيل.

التسجيل عبر منصة “نسك حج”

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس: “أنه يجب الالتزام بالتسجيل عبر المنصة وعدم التعامل مع أي جهات أو وسطاء، حفاظا على سلامة الإجراءات وموثوقية البيانات.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للراغبين التسجيل مباشرة عبر الرابط الرسمي: hajj.nusuk.sa“.