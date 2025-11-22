وزارة الحج تدعو المشمولين ببرنامج الحج المباشر للتسجيل عبر منصة “نسك حج”

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م من الدول المشمولة ببرنامج الحج المباشر إلى المسارعة في التسجيل وإنشاء الحسابات عبر منصة “نسك حج”، معتبرة المنصة القناة الرسمية المعتمدة للتسجيل.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة إكس: “أنه يجب الالتزام بالتسجيل عبر المنصة وعدم التعامل مع أي جهات أو وسطاء، حفاظا على سلامة الإجراءات وموثوقية البيانات.
وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للراغبين التسجيل مباشرة عبر الرابط الرسمي: hajj.nusuk.sa“.
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) November 22, 2025