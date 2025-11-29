وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الطيران العام 2025م، “ساند آند فن”، الذي أقيم خلال الفترة من (25 – 29 نوفمبر 2025) في مطار الثمامة بمدينة الرياض.

واستعرضت الوزارة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنظيم الحشود، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأبرز التقنيات الحديثة ومنصة الإنذار المبكر، وجهودها في حملة “وطن بلا مخالف”، وتقديم خدماتها الإلكترونية لزوّار المعرض.