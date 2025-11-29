Icon

وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025
المواطن - فريق التحرير

اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الطيران العام 2025م، “ساند آند فن”، الذي أقيم خلال الفترة من (25 – 29 نوفمبر 2025) في مطار الثمامة بمدينة الرياض.

واستعرضت الوزارة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنظيم الحشود، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأبرز التقنيات الحديثة ومنصة الإنذار المبكر، وجهودها في حملة “وطن بلا مخالف”، وتقديم خدماتها الإلكترونية لزوّار المعرض.

 

