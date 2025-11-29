وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض الطيران العام 2025 الهلال يفوز على الفتح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك الشتاء يبدأ فلكيًا الاثنين.. وتوقعات بهطول أمطار تضاريس العُلا.. ميزة استثنائية لسباقات القدرة والتحمّل الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية حرس الحدود يحبط تهريب 74 ألف قرص مخدر بجازان ضبط قائد مركبة لارتكابه عدة مخالفات مرورية بعسير الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025 الأولى من نوعها.. مطار الملك خالد الدولي يعلن بدء تنفيذ أكبر خطة تحول استراتيجية منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي
اختتمت وزارة الداخلية مشاركتها في معرض الطيران العام 2025م، “ساند آند فن”، الذي أقيم خلال الفترة من (25 – 29 نوفمبر 2025) في مطار الثمامة بمدينة الرياض.
واستعرضت الوزارة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنظيم الحشود، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأبرز التقنيات الحديثة ومنصة الإنذار المبكر، وجهودها في حملة “وطن بلا مخالف”، وتقديم خدماتها الإلكترونية لزوّار المعرض.