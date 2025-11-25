وظائف شاغرة لدى طيران أديل الهلال يدك شباك الشرطة العراقي برباعية كورنيش جدة يحتضن مسيرة ترحيبية لنجوم بطولة العالم للراليات WRC الأمم المتحدة تطلق عملية لانتخاب أمين عام جديد لها وظائف شاغرة بـ شركة النهدي وظائف شاغرة في فروع شركة معادن محافظ الأحساء يزور “معسكر وِرث” ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق جمعية بناء جائزة الملك خالد للتميز وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025 النصر يستهدف حسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2
تشارك وزارة الداخلية في معرض الطيران العام 2025 “ساند آن فن”، خلال الفترة من (25- 29 نوفمبر 2025) في مطار الثمامة بمدينة الرياض.
ويستعرض جناح الوزارة لزوّار المعرض، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنظيم الحشود، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأبرز التقنيات الحديثة ومنصة الإنذار المبكر.