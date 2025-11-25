Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
وزارة الداخلية تشارك في معرض الطيران العام 2025
المواطن - فريق التحرير

تشارك وزارة الداخلية في معرض الطيران العام 2025 “ساند آن فن”، خلال الفترة من (25- 29 نوفمبر 2025) في مطار الثمامة بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح الوزارة لزوّار المعرض، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنظيم الحشود، وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتعزيز العمل الميداني والسلامة المرورية والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وأبرز التقنيات الحديثة ومنصة الإنذار المبكر.

