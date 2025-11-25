Icon

عن فئة "الجهة المتميزة في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال"

وزارة الدفاع تفوز بجائزة مجلس المخاطر الوطنية

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٥ مساءً
وزارة الدفاع تفوز بجائزة مجلس المخاطر الوطنية
المواطن - واس

حصدت وزارة الدفاع، اليوم، جائزة مجلس المخاطر الوطنية في دورتها الثانية عن فئة “الجهة المتميزة في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال”، تقديرًا لتميزها في تطوير منظومة إدارة المخاطر، وتعزيز جاهزيتها، وضمان استمرارية أعمالها.

وسلّم صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المُكلّف المشرف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، الجائزة للمدير العام لإدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بوزارة الدفاع المهندس فيصل آل الشيخ، وذلك خلال حفل افتتاح مؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالرياض.

ويعكس فوز الوزارة بالجائزة التزامها بتطبيق معايير جائزة مجلس المخاطر الوطنية وامتثالها للمتطلبات الأساسية في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، بما يشمل فهم المخاطر المحتملة والحد من آثارها، وضمان صمود البنى التحتية الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد، إضافة إلى تعزيز الجاهزية والقدرات للتعامل مع الطوارئ والأزمات والتعافي منها بكفاءة واستدامة.
وتندرج هذه الجائزة ضمن منظومة جائزة مجلس المخاطر الوطنية لعام 2025م، وهي جائزة سنوية تهدف إلى تكريم الجهات والأفراد الذين يحققون مستويات متقدمة في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد.

