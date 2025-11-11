وزارة الشؤون الإسلامية تحدد مواقيت صلاة الاستسقاء

إنفاذاً لما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – من إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر جمادى الأول للعام 1447هـ، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء عند الحاجة لنزول المطر.

‎ فقد حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تعميم صادر اليوم مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع بعموم مناطق المملكة لجميع فروعها يقضي باعتماد إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ ١٥ دقيقة وفقاً لتقويم أم القرى. ‎

كما أنهت الوزارة كافة استعداداتها وجميع الأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الاستسقاء في الجوامع المحددة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وإكمال التجهيزات اللازمة لتزويد المواقع التي ستقام فيه الصلاة – بعون الله – بكل مستلزماتها، بحيث تكون جاهزة لاستقبال المصلين.

وحثت وزارة الشؤون الإسلامية الجميع على أداء هذه السنة النبوية وأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباده، والإكثار من النوافل والعبادات تأسياً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.