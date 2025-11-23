وزير الإعلام: السعودية تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، أن المملكة العربية السعودية، برؤيتها تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء لتفتح طريق المستقبل لكل المجالات الإنسانية.
وزير الإعلام سلمان الدوسري: المملكة برؤيتها تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء لتفتح طريق المستقبل لكل المجالات الإنسانية pic.twitter.com/QaBBHHHtNEقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2025
وأضاف وزير الإعلام سلمان الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت أصداء إعلامية واسعة، وخلال أقل من 48 ساعة بلغت التغطيات قرابة 4 مليارات وصول وتجاوزت المواد الإعلامية المنشورة 120 ألف مادة”.
وتابع أن المملكة الأولى عالميا في إمدادات المياه بأكثر من 16 مليون م3 يوميا، وقد بلغ إجمالي نسبة تغطية السكان بشبكات المياه نحو 83%.
وعن الإنفاق العسكري، قال الدوسري: “إن المملكة ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى نحو 25% في 2024 ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50% بحلول 2030”.
وزير الإعلام سلمان الدوسري: المملكة ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى نحو 25% في 2024 ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50% بحلول 2030 pic.twitter.com/touu4qLLdM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2025
وزير الإعلام سلمان الدوسري: زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت أصداء إعلامية واسعة، وخلال أقل من 48 ساعة بلغت التغطيات قرابة 4 مليارات وصول وتجاوزت المواد الإعلامية المنشورة 120 ألف مادة pic.twitter.com/KRlF6UnpjT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2025