وزير الإعلام: السعودية تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء

أكد وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري، أن المملكة العربية السعودية، برؤيتها تعيد تعريف حدود الممكن وترفع سقف المؤشرات وتسير بسرعة الضوء لتفتح طريق المستقبل لكل المجالات الإنسانية.

وأضاف وزير الإعلام سلمان الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حققت أصداء إعلامية واسعة، وخلال أقل من 48 ساعة بلغت التغطيات قرابة 4 مليارات وصول وتجاوزت المواد الإعلامية المنشورة 120 ألف مادة”.

توطين الإنفاق العسكري:

وتابع أن المملكة الأولى عالميا في إمدادات المياه بأكثر من 16 مليون م3 يوميا، وقد بلغ إجمالي نسبة تغطية السكان بشبكات المياه نحو 83%.

وعن الإنفاق العسكري، قال الدوسري: “إن المملكة ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى نحو 25% في 2024 ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50% بحلول 2030”.

وزير الإعلام سلمان الدوسري: المملكة ترفع توطين الإنفاق العسكري إلى نحو 25% في 2024 ضمن مسار طموح يستهدف تجاوز 50% بحلول 2030 pic.twitter.com/touu4qLLdM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2025