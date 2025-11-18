وزير الإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في واشنطن، الوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد معالي وزير الإعلام خلال اللقاء، أهمية زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية، التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين البلدين وسعيهما في تعزيز مصالحها المشتركة.

وثمن معاليه الدور الكبير للوفد الإعلامي، وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية خلال زيارة سمو ولي العهد.