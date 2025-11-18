وزير الإعلام يلتقي الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في واشنطن، الوفد الإعلامي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد معالي وزير الإعلام خلال اللقاء، أهمية زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية، التي ستسهم -بإذن الله- في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، والتي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والصداقة المتينة بين البلدين وسعيهما في تعزيز مصالحها المشتركة.
وثمن معاليه الدور الكبير للوفد الإعلامي، وما يقومون به من تغطيات إخبارية وتقارير صحفية خلال زيارة سمو ولي العهد.