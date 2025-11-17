وزير الشؤون الإسلامية: توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة منجز تاريخي بدعم القيادة الرشيدة

شهد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأثنين 26 جمادى الأولى 1447هـ، في ديوان الوزارة، توقيع آخر 8 عقود لبرنامج الخطة الوطنية للتوظيف، وذلك خلال حفل أقيم بمكتب معاليه بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مديري العموم وممثلي وسائل الإعلام، ليصل عدد من تم توظيفهم 60 ألف مواطن ومواطنة خلال أربعة سنوات عمل فعلية ضمن المبادرة الوطنية للتوظيف، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ الوزارة، ويعكس حجم الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وخلال كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، – حفظهما الله – على الدعم المستمر الذي تحظى به وزارة الشؤون الإسلامية للقيام برسالتها السامية، مؤكداً أن اكتمال التوظيف يعد إنجازاً تاريخياً يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لتمكين الكفاءات الوطنية لخدمة بيوت الله، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توظيف المورد البشري لشغل الوظائف المناسبة لأبناء وبنات الوطن تجسيداً للرؤية الأبوية والحانية من القيادة الرشيدة.

وبيّن معاليه أن عمليات التوظيف شملت الأئمة والمؤذنين، والدعاة والداعيات، والمراقبين والمراقبات، وحراس وحارسات الأمن وبدأت فعليا بداية عام 1441هـ بعد التحضيرات وتوقفت عمليات التوظيف لمدة عام لظروف جائحة كورونا عملا بالإجراءات الاحترازية، وخلال أربعة سنوات عمل فعلية أكتمل عدد من تم توظيفهم 60 ألف مواطن ومواطنة في ديوان الوزارة وفروعها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال العناية ببيوت والدعوة إليه بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يقودها عراب رؤية الخير والعطاء سمو سيدي ولي العهد الذي يسابق الزمن لرفعة للوطن ورفاهية المواطن.

وأضاف معاليه أن توزيع التوظيف في مناطق المملكة جاء حسب الاحتياج الفعلي للمناطق المقدر من إدارات فروع الوزارة بالمناطق وعلى النحو التالي: ففي منطقة الرياض تم تعيين: 11368، وفي منطقة المكرمة المكرمة: 10087، وفي منطقة المدينة المنورة: 4290، وفي منطقة جازان: 5351، وفي منطقة عسير: 7679، وفي منطقة القصيم: 5805، وفي المنطقة الشرقية: 3038، وفي منطقة الباحة: 2287، وفي منطقة تبوك: 1959، وفي منطقة الحدود الشمالية: 1583، وفي منطقة حائل: 3072، وفي منطقة الجوف: 2525، وفي منطقة نجران: 956 .

وأوضح معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة عملت على تنفيذ برامج تدريبية نوعية للموظفين المستجدين منذ بدء تعيينهم بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير المهارات وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب إطلاق مبادرات تقنية تعزز الحوكمة والرقابة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ومرتادي بيوت الله في مختلف مناطق المملكة.

وشكر معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اللجان العاملة التي عملت على مدى أربع سنوات عمل فعلي في الوزارة وفروعها لاختيار المتقدمين والمتقدمات وفق إطار دقيق يضمن سلامة الإجراءات المتبعة لاختيار الكفاءات ويحقق مستهدفات التوظيف لتحقيق الرسالة والأهداف السامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام كلمته، سأل معاليه الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل ما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم.