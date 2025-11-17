Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الخطة الوطنية خلال أربعة سنوات عمل فعلية

وزير الشؤون الإسلامية: توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة منجز تاريخي بدعم القيادة الرشيدة

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٢ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: توظيف 60 ألف مواطن ومواطنة منجز تاريخي بدعم القيادة الرشيدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأثنين 26 جمادى الأولى 1447هـ، في ديوان الوزارة، توقيع آخر 8 عقود لبرنامج الخطة الوطنية للتوظيف، وذلك خلال حفل أقيم بمكتب معاليه بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مديري العموم وممثلي وسائل الإعلام، ليصل عدد من تم توظيفهم 60 ألف مواطن ومواطنة خلال أربعة سنوات عمل فعلية ضمن المبادرة الوطنية للتوظيف، في إنجاز يُعد الأكبر في تاريخ الوزارة، ويعكس حجم الدعم اللامحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة

وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ...

وخلال كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رفع من خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، – حفظهما الله – على الدعم المستمر الذي تحظى به وزارة الشؤون الإسلامية للقيام برسالتها السامية، مؤكداً أن اكتمال التوظيف يعد إنجازاً تاريخياً يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لتمكين الكفاءات الوطنية لخدمة بيوت الله، وتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توظيف المورد البشري لشغل الوظائف المناسبة لأبناء وبنات الوطن تجسيداً للرؤية الأبوية والحانية من القيادة الرشيدة.

وبيّن معاليه أن عمليات التوظيف شملت الأئمة والمؤذنين، والدعاة والداعيات، والمراقبين والمراقبات، وحراس وحارسات الأمن وبدأت فعليا بداية عام 1441هـ بعد التحضيرات وتوقفت عمليات التوظيف لمدة عام لظروف جائحة كورونا عملا بالإجراءات الاحترازية، وخلال أربعة سنوات عمل فعلية أكتمل عدد من تم توظيفهم 60 ألف مواطن ومواطنة في ديوان الوزارة وفروعها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مجال العناية ببيوت والدعوة إليه بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، الذي يقودها عراب رؤية الخير والعطاء سمو سيدي ولي العهد الذي يسابق الزمن لرفعة للوطن ورفاهية المواطن.

وأضاف معاليه أن توزيع التوظيف في مناطق المملكة جاء حسب الاحتياج الفعلي للمناطق المقدر من إدارات فروع الوزارة بالمناطق وعلى النحو التالي: ففي منطقة الرياض تم تعيين: 11368، وفي منطقة المكرمة المكرمة: 10087، وفي منطقة المدينة المنورة: 4290، وفي منطقة جازان: 5351، وفي منطقة عسير: 7679، وفي منطقة القصيم: 5805، وفي المنطقة الشرقية: 3038، وفي منطقة الباحة: 2287، وفي منطقة تبوك: 1959، وفي منطقة الحدود الشمالية: 1583، وفي منطقة حائل: 3072، وفي منطقة الجوف: 2525، وفي منطقة نجران: 956 .

وأوضح معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة عملت على تنفيذ برامج تدريبية نوعية للموظفين المستجدين منذ بدء تعيينهم بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير المهارات وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب إطلاق مبادرات تقنية تعزز الحوكمة والرقابة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ومرتادي بيوت الله في مختلف مناطق المملكة.
وشكر معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اللجان العاملة التي عملت على مدى أربع سنوات عمل فعلي في الوزارة وفروعها لاختيار المتقدمين والمتقدمات وفق إطار دقيق يضمن سلامة الإجراءات المتبعة لاختيار الكفاءات ويحقق مستهدفات التوظيف لتحقيق الرسالة والأهداف السامية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام كلمته، سأل معاليه الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجعل ما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد