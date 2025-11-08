وصفات طبيعية لإزالة السموم وتعزيز صحة الكلى

يوضح الأطباء، أن تناول مشروبات غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية يساعد على إزالة السموم وتقليل الالتهابات والوقاية من حصوات الكلى.

ووفق صحيفة Times of India، يدعم دمج المشروبات البسيطة والفعالة التالية في الروتين اليومي الصحة العامة وصحة المسالك البولية.

وصفات تعزز صحة الكلى

1. شاي جذر الهندباء

يعمل شاي جذر الهندباء كمدر لطيف للبول، ويدعم وظائف الكبد والكلى. إذ يساعد على التخلص من السوائل الزائدة والسموم، ما يعزز صحة الكلى بشكل عام.

وقد أظهرت دراسة نشرت في دورية Nutrients، أن مستخلص أوراق الهندباء له تأثيرات وقائية للكلى من خلال خصائصه المضادة للأكسدة، والمضادة للالتهابات، ومضادة لموت الخلايا المبرمج. كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم أيضاً في تقليل احتباس الماء ودعم تدفق البول بشكل أفضل، مما يساعد الكلى على العمل بكفاءة أكبر مع مرور الوقت.

طريقة تحضيره: يتم نقع جذور الهندباء المجففة في ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ثم تُصفى قبل تناولها مرة أو مرتين يومياً.

2. عصير الكرفس

إن الكرفس مدر طبيعي للبول ونبات غني بمضادات الأكسدة، ما يعزز إزالة السموم من الكلى. ويمكن أن يساعد شرب عصير الكرفس الطازج في تقليل التهاب الكلى ومنع تكون الحصوات.

حيث كشفت دراسة، نشرت في دورية PMIPA، أن لعصير الكرفس ومستخلصه تأثيرات وقائية مهمة على وظائف الكلى، بما يشمل تقليل ترسب البلورات والبيلة البروتينية وفقر الدم والإجهاد التأكسدي.

طريقة تحضيره: يتم مزج سيقان الكرفس مع القليل من الماء، ثم تصفى، وبعدئذ يمكن شربها على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج.

3. شاي الأعشاب بالزنجبيل والنعناع

ينتج الزنجبيل والنعناع معاً مشروباً مهدئاً ومضاداً للالتهابات، يعزز الهضم وصحة المسالك البولية. فالزنجبيل يحتوي على مركبات مثل جينجيرول، التي تساعد على تقليل الالتهاب، بينما يخفف النعناع من تهيج المسالك البولية.

طريقة تحضيره: يتم غلي شرائح الزنجبيل وحفنة من أوراق النعناع في الماء لمدة 5 دقائق، ثم يتم تصفيتها، وشربها لترطيب الكلى. وقد أكدت دراسة، نشرت في دورية Nutrients، أن الزنجبيل يمنع التأثير السام للإيثانول على تلف الكلى على المستويين النسيجي والكيميائي الحيوي.

4. مشروب الأملا

يقلل الأملا، الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، من الإجهاد التأكسدي والالتهابات ويدعم عملية إزالة السموم ويعزز صحة الكلى. كما يعزز المناعة ويحسن الهضم ويعزز وظائف الكبد وصحة البشرة والشعر.

طريقة تحضيره: يتم تقطيع الأملا الطازجة إلى شرائح وتنقع في ماء ساخن لمدة 10 دقائق. فيما يراعى شرب المنقوع بدون سكر للحصول على أقصى فائدة. ويساعد تناوله بانتظام على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وطرد السموم من الجسم، ما يجعله علاجاً طبيعياً ممتازاً لتجديد النشاط والحيوية بشكل عام.

5. عصير الخيار

يعتبر عصير الخيار مرطباً، ويحتوي على مركبات الفلافونويد، التي يمكن أن تثبط الإنزيمات المسؤولة عن إنتاج حمض اليوريك، مما يقلل من خطر الإصابة بالنقرس وحصوات الكلى.

طريقة تحضيره: يتم مزج الخيار المقشر مع الماء، ثم يصفى، ويمكن شرب كوب منعش يومياً. ويدعم محتواه العالي من الماء والبوتاسيوم وظائف الكلى عن طريق طرد السموم ومنع تكون الحصوات والحفاظ على توازن الكهارل لصحة الكلى بشكل عام.

6. عصير البطيخ

إن البطيخ منخفض البيورينات وغني بالماء، ما يجعله مثالياً لترطيب الجسم ودعم إفراز حمض اليوريك.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين وفيتامين C، ويساعد على تقليل الالتهاب ويدعم إزالة السموم ويعزز التوازن الأيضي العام، ما يجعله علاجاً طبيعياً ممتازاً للنقرس وصحة الكلى.

طريقة تحضيره: يتم التجهيز عن طريق مزج قطع البطيخ منزوعة البذور مع إضافة رشة من الملح الأسود حسب الرغبة، ويتم تقديمها باردة لدعم وظائف الكلى بشكل طبيعي.

7. شاي الكركديه (بدون سكر)

إن شاي الكركديه هو مشروب عشبي خال من الكافيين، مصنوع من الكركديه المجفف. ويتميز بخصائص مدرة للبول خفيفة تساعد على التخلص من الماء الزائد، ما يدعم وظائف الكلى ويزيل السموم.

كما يعتبر هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C، ويعزز المناعة ويحمي من الإجهاد التأكسدي.

وتشير الدراسات أيضاً إلى أن الكركديه قد يساعد في خفض ضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يعزز بشكل غير مباشر صحة الكلى والقلب والأوعية الدموية.

طريقة تحضيره: يتم نقع ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من البتلات المجففة في الماء الساخن لمدة 5-7 دقائق، ويتم تناوله بدون سكر للحصول على أفضل النتائج.

8. ماء الليمون غير المحلى

يساعد بدء اليوم بكوب من ماء الليمون على زيادة إنتاج البول وطرد السموم. كما أن حمض الستريك الموجود في الليمون قد يمنع تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى عن طريق زيادة مستويات السترات في البول.

وفضلاً عن دعم صحة الكلى، يساعد ماء الليمون على الهضم ويعزز ترطيب الجسم ويوفر جرعة صغيرة من فيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة. كذلك يساعد شربه بانتظام في تعزيز صفاء البشرة وتحسين عملية الأيض. لكن يُفضّل المضمضة بالماء العادي بعد ذلك لحماية مينا الأسنان من تآكل حمض الستريك.

إضافة إلى ذلك، يساعد ماء الليمون في تقليل الانتفاخ ودعم عملية إزالة السموم من الكبد ويوفر بديلاً منعشاً ومنخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية.

طريقة تحضيره: يتم عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الفاتر وشربه صباحاً أو بين الوجبات.