حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير معاملات الامتثال للشريعة الإسلامية: شهادة الماجستير أو أعلى في تخصصات: (الخدمات المصرفية الإسلامية، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي رئيسي الإدماج الاجتماعي والمرونة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، التنمية المستدامة، دراسات التنمية، التنمية الاجتماعية، السياسات الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول مكتب الرئيس التنفيذي: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

