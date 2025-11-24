وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير معاملات الامتثال للشريعة الإسلامية: شهادة الماجستير أو أعلى في تخصصات: (الخدمات المصرفية الإسلامية، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي رئيسي الإدماج الاجتماعي والمرونة: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، التنمية المستدامة، دراسات التنمية، التنمية الاجتماعية، السياسات الاجتماعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير أول مكتب الرئيس التنفيذي: شهادة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)