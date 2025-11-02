وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان حساب المواطن: لا تسجيل تلقائي للتابعين افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ قبول طلب تقييد دعوَيَين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتي سنام الأعمال وعنوان الرياضة
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من جدة، والرياض.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب حسابات المدفوعات (جدة).
– مسؤول مطابقة الفواتير (الرياض).
– مدير أول قسم التجربة الرقمية (جدة).
– مدير التحليل المالي (جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)