وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب حسابات المدفوعات (جدة).

– مسؤول مطابقة الفواتير (الرياض).

– مدير أول قسم التجربة الرقمية (جدة).

– مدير التحليل المالي (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)