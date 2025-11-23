وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير شؤون الموظفين.

– أخصائي استشارات معايير التقارير المالية الدولية.

– مستشار فني.

– مساعد مدير توثيق العمليات وسير العمل.

– مدير خدمات الاستدامة.

– مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول المخاطر المؤسسية/ المشاريع الرأسمالية.

– مدير خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي.

– مدير الأمن السيبراني.

– مدير استشارات مخاطر الخدمات المالية.

– مدير أول خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مدير خدمات استشارات المحاسبة المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)