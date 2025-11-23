Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة

– مساعد مدير شؤون الموظفين.

– أخصائي استشارات معايير التقارير المالية الدولية.

– مستشار فني.

– مساعد مدير توثيق العمليات وسير العمل.

– مدير خدمات الاستدامة.

– مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مستشار أول المخاطر المؤسسية/ المشاريع الرأسمالية.

– مدير خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي.

– مدير الأمن السيبراني.

– مدير استشارات مخاطر الخدمات المالية.

– مدير أول خدمات تغير المناخ والاستدامة.

– مدير خدمات استشارات المحاسبة المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة ميدغلف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة ميدغلف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة PARSONS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم