حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول تقارير وتحليلات إدارة الأصول.

– مدير عمليات المغامرات.

– مساعد مدير التسويق المؤثر.

– مدير تسويق وجهات البحر الأحمر.

– مدير تسويق وجهة أمالا.

– مدير أول المحاسبة.

– مدير التسويق السكني.

– مشرف عمليات الموارد البشرية وعلاقات الموظفين.

– أخصائي أول مشاريع البناء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

