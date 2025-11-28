Icon

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المحاسبة.

– مساعد مدير توليد ونقل مرافق المياه.

– مدير المالية.

– مدير صيانة الأسطول.

– أخصائي جدولة صيانة الأسطول.

– مساعد مدير شبكات توزيع المرافق المائية.

– موظف خدمات التنقل بالمطار.

– مدرب برنامج المغامرات.

– مدير تخطيط الوجهات.

– مساعد مدير علاقات الضيوف.

– مدير تحليل البيانات وإعداد التقارير.

– مدير جدولة خدمات ضيوف.

– مدير برج مراقبة سلسلة التوريد.

– مدير أول مراقبة الموازنة العامة.

– مدير أول عمليات وصيانة المرافق.

– أخصائي تجاري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

