وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من حائل، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول مستودع ومخزن (حائل).

– فني صيانة (الرياض).

– مهندس عمليات المصنع (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

