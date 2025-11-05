Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بشركة الخزف في 8 مدن

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة الخزف في 8 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من القريات، وعسير، وجازان، والرياض، وبريدة، والهفوف، والمجمعة، والخبر.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن

وظائف شاغرة في شركة طيران أديل

وظائف شاغرة في شركة طيران أديل

– مشرف صالة العرض.

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (عدة مدن).

– محلل أول بيانات.

– مشغل أول الآلات.

– سائق مركبة ثقيلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله

حصاد اليوم