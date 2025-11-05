وظائف شاغرة بشركة الخزف في 8 مدن

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من القريات، وعسير، وجازان، والرياض، وبريدة، والهفوف، والمجمعة، والخبر.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف صالة العرض.

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (عدة مدن).

– محلل أول بيانات.

– مشغل أول الآلات.

– سائق مركبة ثقيلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)