وظائف

وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، وأبها.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير التنفيذي لتطوير الأعمال (الرياض).

– مدير ضمان ومراقبة الجودة (أبها).

– مدير التخطيط الرئيسي (الرياض).

– مدير الضيافة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

