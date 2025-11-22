Icon

وظائف شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ مساءً
وظائف شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق التنمية

وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الاعمال، الموارد البشرية).

– أخصائي التواصل الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الاعمال، الإعلام والاتصال).

– خبير المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الاعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

