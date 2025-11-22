وظائف شاغرة بـ الصندوق السعودي للتنمية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للصندوق في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة الصندوق، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الاعمال، الموارد البشرية).
– أخصائي التواصل الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الاعمال، الإعلام والاتصال).
– خبير المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الاعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)