وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت جامعة الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم القبول.

– أخصائي منصة آمنة.

– أخصائي أجهزة ومعدات مركز البيانات.

– أخصائي أول منصة آمنة.

– أخصائي جرد ونشر مركز البيانات.

– مُيسِّر الوصول إلى المنصة الآمنة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)