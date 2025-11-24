وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأبرزت جامعة الملك عبدالله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم القبول.
– أخصائي منصة آمنة.
– أخصائي أجهزة ومعدات مركز البيانات.
– أخصائي أول منصة آمنة.
– أخصائي جرد ونشر مركز البيانات.
– مُيسِّر الوصول إلى المنصة الآمنة.
وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)