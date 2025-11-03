Icon

وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٢ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كروز السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف كروز السعودية

وأبرزت شركة كروز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول/ شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كروز، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

