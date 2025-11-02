Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان Icon حساب المواطن: لا تسجيل تلقائي للتابعين Icon افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية  Icon أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف Icon مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية  Icon 8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر Icon المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف Icon ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل Icon وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ Icon قبول طلب تقييد دعوَيَين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتي سنام الأعمال وعنوان الرياضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– مدير أول حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن

حصاد اليوم