وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– مدير أول حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)