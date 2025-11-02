وظائف شاغرة بـ شركة مطارات الدمام

سلمان للإغاثة يوزّع 208 سلال غذائية في هرات بأفغانستان حساب المواطن: لا تسجيل تلقائي للتابعين افتتاح أول معمل للابتكار في فنون الطهي بالسعودية أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 8 دول في أوبك+ من بينها السعودية تقر خفضًا إضافيًا للإنتاج بـ137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المرور: تقيدوا بالتعليمات عند الالتفاف للخلف ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في حائل وثيقة تاريخية ترصد ملامح البدايات النظامية للتعليم في السعودية من 1364 – 1375هـ قبول طلب تقييد دعوَيَين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتي سنام الأعمال وعنوان الرياضة
أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
– مدير أول حوكمة الأمن السيبراني والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)