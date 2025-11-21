Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 3 مدن

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من وادي الدواسر، وبيشة، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
فوائد مضغ الطعام بشكل جيد

فوائد مضغ الطعام بشكل جيد

ترامب يلغي رسومًا جمركية بـ40% على واردات البرازيل الغذائية

ترامب يلغي رسومًا جمركية بـ40% على واردات البرازيل الغذائية

– صيدلي إكلينيكي (وادي الدواسر).

– أخصائي تغذية علاجية (بيشة).

– مساعد مرضى (عدد 3 وظائف/ جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير

حصاد اليوم
شاهد.. الملك تشارلز يقود المترو بنفسه في عيد ميلاده الـ77
العالم

شاهد.. الملك تشارلز يقود المترو بنفسه في...

العالم
المدني: اتبعوا تعليمات السلامة عند استخدام المصعد
السعودية اليوم

المدني: اتبعوا تعليمات السلامة عند استخدام المصعد

السعودية اليوم
الوقف الصحي يدشن صندوق دعم الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول
السعودية اليوم

الوقف الصحي يدشن صندوق دعم الأطفال المصابين...

السعودية اليوم
عاصفة قوية تضرب جنوبي كاليفورنيا وتحذير من فيضانات عارمة
العالم

عاصفة قوية تضرب جنوبي كاليفورنيا وتحذير من...

العالم
ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت الأبيض تتزيّن بأعلام السعودية والولايات المتحدة
السعودية اليوم

ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت...

السعودية اليوم
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تُطلق مبادرة “الطبيب الصغير”
السعودية اليوم

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تُطلق مبادرة “الطبيب...

السعودية اليوم